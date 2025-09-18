Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Telif hakları, yayın süreçleri ve dijital yayıncılığı düzenleyen yönetmelik, kurumların bilimsel ve kültürel yayınlarının erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bağlı kuruluşlarının telif hakkı, yayın ve satış süreçlerini düzenleyen yeni yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Telif haklarının korunması, eserlerin basımı, dağıtımı ve satışı ile dijital yayıncılık süreçlerini düzenleyecek yönetmelikle birlikte Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi gibi bağlı kuruluşların yayın faaliyetlerinin standartlaştırılması amaçlandı.

Kurumların bilimsel, kültürel ve akademik yayınlarının erişilebilirliğini artırmayı hedefleyen düzenleme, telif ödemeleri, yayın etiği ve satış gelirlerinin yönetimini de kapsıyor.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz