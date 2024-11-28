Artvin'de kar yağışı dolayısıyla 125 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA)- Artvin il genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklı süren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, 125 köye ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre kar dolayısıyla merkezde 2, Ardanuç’ta 40, Borçka’da 6, Şavşat'ta 63, Yusufeli’nde 14 olmak üzere 125 köyle ulaşım kesildi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin, 46 personel, 22 ekip ve 36 iş makinesiyle çalışma başlatıldığını söyledi.

Öte yandan kentte yağış etkisini yitirirken kar kalınlığı önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda 40, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 55 santimetreye ulaştı.