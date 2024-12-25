Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, “Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı” yapıldı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin’de fındıkta kahverengi kokarca tehdidine karşı mücadele artarak devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında Artvin’de kahverengi kokarca popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kahverengi kokarcayla daha etkin mücadele amacıyla Artvin Valiliği koordinesinde ilgili kurum, sektör ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

Vali Ergün, yaptığı konuşmada, kokarca zararlısının popülasyonunun azaltılmasına yönelik yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirtti.

Kahverengi kokarcanın kentte 2018'de yoğun olarak görülmeye başladığını belirten Ergün, Bakanlığın eylem planı doğrultusunda zararlıya karşı mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele yürütüldüğünü söyledi. Toplantıda Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince kokarcayla daha etkin mücadele amacıyla yapılan çalışmaların yer aldığı slayt sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Vali Yardımcısı Berker Çırak, ilçe kaymakamları, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile ilgili kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.