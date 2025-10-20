Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında 2025 yılı Ocak-Eylül dönemi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu ve geliştirici stratejiler ile işsizliği önleyici tedbirlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak için oluşturulan kurulun üyeleri, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, kurul üyelerine 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirilen istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmaları anlattı.

2025 YILINDA 1286 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Ertürk, istihdam programlarıyla 2025 yılında 1286 kişinin kamu ve özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında kurumlarına kayıtlı 4 bin 462 işsize iş danışmanlığı yapıldığını belirten Ertürk, şunları söyledi:

“İşyeri ziyaret programları kapsamında 1.311 işveren ziyareti gerçekleştirdik. İşverenlere kurum hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiş, açık iş talepleri alınmıştır. Eğitim Öğretim Kurumu ziyaretleri kapsamında 33 okulumuzu ziyareti ederek, 8 grup görüşmesi ile 427 öğrenciye meslek danışmanlığı yapılmıştır.” dedi.

NİYEP KAPSAMINDA 20 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Ertürk, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında ise, ‘’Su Ürünleri Üreticisi’’ mesleğinde 20 kişilik istihdam garantili kurs planlaması yapıldığını ve kursiyer alım ilanına çıkıldığını da kaydetti.

Toplantıda, istihdamın artırılmasına yönelik planlanan çalışmalar ve ilgili kurumlarca hazırlanan projeler ele alındı.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkan Vekili Ercüment Seçkin, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile diğer kurul üyelerinin katıldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.