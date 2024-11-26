Artvin’de yaylada kar nedeniyle mahsur kalan baba-oğul Özel İdare ekiplerince kurtarıldıBayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin’in Yusufeli ilçesinde aniden bastıran kar dolayısıyla yaylada mahsur kalan baba-oğul kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre ilçedeki Çeltikdüzü Köyü'nde yaşayan Mustafa Küçük (65), sabah saatlerinde oğlu Nazım Küçük (40) ile Kısmet Yaylası’nda ahırdaki küçükbaş hayvanlarını kontrol etmek için yaya olarak yola çıktı. Bir süre yürüyen baba oğul aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yol üzerindeki bir kulübeye sığındı. Kar yağışının etkisini artırması nedeniyle yollar kapanınca baba - oğul kulübede mahsur kaldı.

Nazım Küçük, cep telefonuyla durumu Jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel’in talimatıyla ekipler kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Ekipler toplamda 7 kilometre uzunluğundaki yolu iş makineleriyle 4 saatlik bir çalışmanın ardından açarak baba oğulun olduğu bölgeye ulaştı.

Baba-oğul mahsur kaldıkları kulübede ateş yakarak ısınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.