Artvin Vali Vekili İsmail Erdoğan, Kıbrıs Gazisi 72 yaşındaki İbrahim Özdemir’i evinde ziyaret etti.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Vali Vekili Erdoğan, beraberindeki Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak ve Aile Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Hamdi Özder, Kıbrıs Gazisi İbrahim Özdemir’i Çarşı Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Vali Vekili Erdoğan, şehit ve gazi yakınlarına devletin kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kıbrıs Gazisi İbrahim Özdemir ise, devletin hiçbir zaman kendilerini yalnız hissettirmediğini ifade ederek, gösterdiği ilgi dolayısıyla Vali Vekili Erdoğan’a teşekkür etti.

Ziyarette, bütün şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.