Artvin’de görev yapan bazı yerel ve ulusal basın mensupları, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İrfan Yıldırım’ı ziyaret etti.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Faal Gazeteciler eski Başkanı İsmet Başar, 8’inci Gün Gazetesi imtiyaz sahibi Aydın Tatar ile Anadolu Ajansı ve TRT Muhabiri Bayram Sarayoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İrfan Yıldırım’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Artvin’in sevilen ve başarılı meclis başkanı İrfan Yıldırım, ticaret odasının projeleri ve faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Yıldırım, basının bir kentin gelişmesi, tanıtımı ve vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesini adına önemli bir kamu görevini ifa ettiğini kaydederek, basın çalışanlarına teşekkür etti.