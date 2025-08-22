Ticaret Bakanlığı, Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak antrepo açma ve işletme izinlerinde sermaye şartlarını, başvuru süreçlerini ve fiyat tarifesi bildirimlerini yeniden düzenledi. Yeni kuralların da geldiği değişiklikle birlikte mevcut antrepolar için bazı istisnalar da yer aldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 7 Ekim 2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımladı.

Yeni düzenlemeler, antrepo açma ve işletme izinleri ile fiyat tarifesi süreçlerini kapsadı.

Buna göre, yatırım izni, yalnızca kamu kurumları, belediyeler ve en az üç yıldır faal olan anonim veya limited şirketlere verileceği hüküm altına alınırken, ödenmiş sermaye şartları 1. ve 2. Bölge illerinde 40 milyon TL, 3. ve 4. Bölge illerinde 20 milyon TL, 5. ve 6. Bölge illerinde 10 milyon TL oldu. Şirket birleşmesi, bölünmesi veya tür değişikliğinde de bu şartın değerlendirilmesinde dikkate alınacağı kaydedildi.

Antrepo alanlarının en az yüzde 20’sinin kapalı alan olacağı ve aynı işleticinin aynı gayrimenkuldeki antrepoları tek bir gümrük müdürlüğüne bağlanabileceğinin altı çizilen yönetmelik değişikliğinde Bakanlık, antrepo sayısına gümrük veya bölge müdürlüğü bazında sınırlama getirebilecek; bu karar, mevcut antrepo sayıları ve son iki yıldaki işlem hacmine göre alınacak.

Genel antrepolarda yıllık fiyat tarifesi ise Ocak sonuna kadar gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne bildirilecek ve internette yayımalnacağı, yeni açılan antrepolar için bu sürenin iznin verildiği ayı takip eden ayın sonu aksi takdirde eşya girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Bu arada mevcut antrepolar, fiyat tarifelerini bir ay içinde bildirmesi de istendi.