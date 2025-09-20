Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Hurma Bitki Üretim Tesisini ziyaret etti. Başkan Vekili Özdemir, serada çalışan emekçi kadınlarla bir araya geldi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı Hurma Bitki Üretim Tesisi’nde yazlık, kışlık ve ara dönem olmak üzere mevsimlik çiçek üretimleri gerçekleştiriliyor. Hurma ’da bulunan bitki üretim seralarında özenle yetiştirilen milyonlarca çiçek, Antalya’nın caddelerini, park, refüj ve kavşak ve yeşil alanlarını süslüyor.

SERALARI GEZDİ TOHUM EKİMİ YAPTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, bitki üretim tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında ilk olarak mevsimlik çiçek tohumlarının ekim alanını inceleyen Özdemir, burada kışlık süs bitkilerinin tohumlarını eken ekipten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve tohum ekimi gerçekleştirdi. Kış sezonu için yetiştirilen petunya, menekşe, süs lahanası, aslan ağzı, portakal nergisi ve alisyum belis gibi bitkilerin tohumdan fideye, oradan da toprakla buluşma sürecine kadar olan tüm aşamalar detaylı olarak inceleyen Başkan Vekili Büşra Özdemir, ardından tohumdan fideye geçiş yapan süs bitkilerinin gelişim süreci serada yerinde inceledi.

ANTALYA’YI KADIN EMEĞİYLE GÜZELLEŞTİRİYORUZ

Başkan Vekili Büşra Özdemir, serada görev yapan emekçi kadınlarla birebir ilgilenerek, üretim süreçlerindeki özverili çalışmaları için teşekkür etti. Başkan Vekili Özdemir, “ “Şehrimizi kadın emeğiyle güzelleştiriyoruz. Üretici kadınların emeği Antalya’mızın her köşesine renk, güzellik ve umut katıyor. Kadının dokunduğu her yerde üretim var, yaşam var, gelecek var. Kadın istihdamında Türkiye’ye örneğiz. Büyükşehir Belediyemiz kendi ürettiği mevsimlik çiçeklerle hem üretim yaparak, hem de tasarruf ederek belediye bütçesine katkı sağlıyor. Birlikte Antalya’mızı daha güzel, daha yeşil, daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz” diye konuştu.