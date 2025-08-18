Antalya’nın ikonik simgelerinden Düden Şelalesi, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bu günlerde yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi oldu. Sıcaktan bunalanlar, deniz ve su parklarının yanı sıra şelalenin serin sularında ve yeşil doğasında soluklanıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği şelale, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun ilgiyle karşılaşıyor.

Antalya’nın nemli ve sıcak havasında Düden Şelalesi, huzurlu atmosferi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Gürül gürül akan suyu, mavinin yeşille buluştuğu manzarası ve eşsiz doğasıyla şelale, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Özellikle yaz ayları Temmuz ve Ağustos’ta en yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Düden Şelalesi, sıcak günlerde serinlemek isteyenler için ideal bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor.