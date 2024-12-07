Antalya Büyükşehir Belediyesi Nostalji Tramvayı, “Kitap Okuma Halkaları” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Öğrenci ve velileri, tramvay yolculuğu sırasında kitap okuyarak, farkındalık oluşturdu.ANTALYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Kitap Okuma Halkaları” projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. desteğiyle nostalji tramvayında hayata geçirildi. Müze durağından nostalji tramvayına binen Muratpaşa Gençlik Merkezi gönüllüleri öğrenci ve velileri, Mezbaha durağına kadar diğer yolcuların arasında kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Yolcular tarafından ilgiyle karşılanan etkinlik, hem çocuklara hem de yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefledi. Gençlik Lideri Pelin Günel, “Etkinliğimize destek olan Antalya Ulaşım A.Ş.’ye ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikle farkındalık oluşturmayı ve herkesi kitap okumaya teşvik etmeyi hedefledik” dedi.