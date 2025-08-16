Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD’la birlikte işbirliği içerisinde deprem tatbikatı gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Tatbikatı yerinde incelemek amacıyla, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de tatbikata katılım sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD’la işbirliği içerisinde, Döşemealtı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi’nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta senaryo gereği ekiplere verilen 5.8 büyüklüğündeki deprem alarmı üzerine kurtarma ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. . Antalya Büyükşehir Belediyesi de 4 itfaiye aracı 16 personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ayrıca defin hizmetleri personelleri de senaryo gereği çalışmalara katıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de tatbikatı izlemek ve bilgi almak amacıyla tatbikata katılım sağladı. Tatbikat alanındaki A, B ve C enkazlarını inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, sonrasında AFAD Koordinasyon Merkezi çadırında toplantı ve değerlendirme yaptı.

TÜM KAPASİTE TEST EDİLDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin tatbikatla ilgili olarak, “Antalya’da kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdik. Amacımız kapasitemizi görmek ve deprem anında koordinasyonun nasıl sağlanacağını, nasıl reaksiyon gösterileceğini görmekti. Görsellikten ziyade fonksiyonelliğine odaklandığımız bir çalışma oldu. Ayrıca burada bir sahra hastanesi de kurduk. Bu hastane Türkiye’de çok az şehirde olan bir hastane. 3 gün içinde kurulup devreye alınacak bir hastane, bunu da deneme fırsatı bulduk. Bunun yanında tüm kapasitemizi ve imkanlarımızı da test ettik. Tüm planlarımızın da ekiplerimiz tarafından anlaşıldığını ve içselleştirildiğini gördük” dedi.

RİSKLER AZALTILACAK, KAPASİTE GÜÇLENDİRİLECEK

Tatbikatı izleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise “Deprem gerçeğini unutmadan, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm kurumlarla iş birliği içinde riskleri azaltmaya ve müdahale kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TOPLAM 316 PERSONEL 82 ARAÇ 1 HELİKOPTER KATILDI

Tatbikatta; 5. 8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 11 vatandaşın enkaz altında kalarak, 13 vatandaşın da diğer sebeplerden dolayı yaralandığı senaryo tatbik edildi. Arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere; Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD başta olmak üzere JAK, PAK, Sahil Güvenlik, İtfaiye ve STK’lardan toplam 204 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma köpeği, 43 araç ve 1 helikopter görev aldı. Ayrıca UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 8 araç ve 28 personel de çalışmalarda bulunurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, arama kurtarma çalışmalarına 4 araç ve 16 personelle katılım sağladı. Tüm tatbikatta, destek ekipleriyle birlikte toplam, 316 personel, 82 araç ve 1 helikopter görev yaptı.