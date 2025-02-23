Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin kadın kooperatiflerine destek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 2024 yılının ilk ayında büyük bir satış başarısına imza attı. Mağaza, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında daha fazla satış yaparak 343 bin 190 lira gelir elde etti.ANTALYA (İGFA) - Kadınların el emeğiyle ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla Eylül 2022’de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda açılan mağaza, ilk etapta 20 kadın kooperatifiyle faaliyete başladı. Bugün ise 32 kooperatifin ürünleri mağaza raflarında yerini alıyor.

Konsinye satış modeliyle işletilen mağazada ocak ayında bin 895 ürün satışı gerçekleşti. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye kadar birçok doğal lezzet ve el işi hediyelik eşyanın yer aldığı mağazada en çok tercih edilen ürünler gıda ürünleri oldu.

Büyümeye devam eden Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, hem kadın üreticilere ekonomik destek sağlıyor hem de yerel üretimin güçlenmesine katkıda bulunuyor.