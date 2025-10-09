Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart’ta geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında değişiklik yaşandı.ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatılmıştı. Eylül ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 110 bin 485 kilogram ambalaj atığı Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı.

İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 119 bin 407 lira gelir elde etti. Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi’yle 2016’dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 milyon 250 bin 526 kilograma ulaşırken projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 12 milyon 557 bin 711 liraya yükseldi.

Çevreci Komşu Kart’ta eylül ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında ise değişiklik yaşandı.

10 bin 834 kilogram atıkla Yüksekalan Mahallesi şampiyonluğunu yükselirken 9 bin 312 kilogram atıkla Meltem Mahallesi ikinci sıraya yerleşti.

Proje kapsamında sık sık şampiyon olan Konuksever Mahallesi ise 7 bin 80 kilogram atıkla bu kez üçüncü sırada yer aldı. Onu 6 bin 743 kilogram atıkla Güzeloba Mahallesi, 6 bin 743 kilogram atıkla ise Fener Mahallesi takip etti.