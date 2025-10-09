Artan maliyetler ve yüksek enflasyona karşın uzun süredir zam yapmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmetin kesintiye uğramaması için zorunlu olarak yeni fiyatlandırma kararı aldı. Buna göre piyasada 200 gramı 15 liradan satışa sunulan ekmek, Halk Ekmek’te 210 gram olarak 10 TL’den satılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye bağlı olarak hizmet veren Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda hijyenik, lezzetli ve ucuz ekmek üretimi devam ediyor.

Yurttaşlara her dönem kamu yararı çerçevesinde temel ihtiyaç ürünü olan ekmeği uygun fiyata ulaştıran Büyükşehir Belediyesi ağustosta yürürlüğe giren zamma rağmen tarifesinde değişiklik kararı almamıştı. Kentte ekmek fiyatı 12 buçuk liradan 15 liraya yükselirken Halk Ekmek, 8 TL olan fiyatını sabit tutmuştu. Ancak artan maliyetler ile uzun süredir mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası’ndaki hizmetin kesintiye uğramaması için zorunlu olarak yeni fiyatlandırma kararı aldı.

YİNE EN UCUZ

Yeni dönemde Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 10 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 35 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri 40 lira, 500 gramlık galeta unu 40 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.

Günde 160 bin ekmek üretme kapasitesiyle çalışan tesiste titiz bir süreç yürütülüyor.