Antalya Muratpaşa Belediyesi ile Adalya Vakfı’nın 2023’te hayata geçirdiği “Kitaplar Konuşuyor” projesi, görme engelli bireylerin eğitime erişimini kolaylaştırırken toplumsal farkındalığı da artırmaya devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "Kitaplar Konuşuyor" projesi kapsamında ilk aşamada 150 gönüllüye MEB onaylı ‘Diksiyon ve Seslendirme Teknikleri’ eğitimi verildi.

Seçilen sesler arasından Türkçe'yi doğru kullanan, etkili konuşan ve gönüllü olarak kitap seslendirmek isteyen 12 kişi ise Engelsiz Kafe’de açılan Ses Kayıt Stüdyosu’nda kitap seslendirmelerine başladı.

Bugüne kadar 100 masal, 100 E-KPSS testi, 50 roman ve 50 kişisel gelişim kitabı gönüllü okurların sesiyle dijital kütüphaneye kazandırıldı.

Bu anlamlı projenin en özel buluşmalarından biri ise Kaleiçi Yat Limanı’ndaki mavi yolculuk oldu.

Gönüllü okuyucular ve Altınokta Körler Derneği üyeleri Kaleiçi Yat Limanı’nda düzenlenen yat turunda bir araya geldi.

Etkinlikte gönüllüler, görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimlemek için göz bandı takarak yolculuğu tamamladı. Altınokta Körler Derneği üyeleri, seslerini kitaplardan tanıdıkları gönüllülerle buluşmanın mutluluğunu yaşarken, katılımcılar da “Kitaplar Konuşuyor”un sadece bir proje değil, paylaşılan bir hayat hikayesi olduğunu bir kez daha hissetti.