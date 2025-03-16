Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kent sakinlerinin olası bir felaket anında hızlı ve bilinçli hareket edebilmeleri için düzenlendiği afet tahliye tatbikatı başarıyla sonuçlandı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, GEA Arama Kurtarma iş birliğiyle ilçe sakinlerini olası afetlere karşı bilinçlendirmek ve afet anında hızlı hareket edebilme becerilerini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir afet tahliye tatbikatı düzenledi.

Hafta boyunca süren çalışmalar kapsamında, Muratpaşa genelindeki 228 toplanma alanı tanıtılarak, vatandaşların kendilerine en yakın alanları öğrenmeleri sağlandı. Ayrıca, acil durum çantası hazırlamanın önemi anlatıldı.

Tatbikatın son aşamasında ise ilçe sakinleri evlerini tahliye ederek belirlenen toplanma alanlarında bir araya geldi. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve GEA ekibi de Soğuksu Mahallesi’ndeki toplanma alanında tatbikata katıldı. Başkan Uysal, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirterek, katılımcıları 6 Şubat depremleri ve diğer doğal afetlerde hayatını kaybedenler anısına 2 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

GEA Arama Kurtarma ekibinden Tijen Şahin, tatbikatın dört aşamadan oluştuğunu ifade etti. İlk aşamada, vatandaşların e-Devlet uygulaması üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını öğrenmeleri sağlandı. İkinci aşamada, bir acil durum çantası hazırlamaları teşvik edildi. Son iki aşamada ise evlerin güvenli şekilde tahliye edilmesi ve toplanma alanlarında buluşulması gerçekleştirildi.

Tatbikata katılan emekli öğretmen Mehmet Yıldız, afet anında panik yapmamanın önemine dikkat çekerek, “Bu tür tatbikatlar, bilinçli hareket etmeyi öğrenmemiz açısından çok önemli” dedi. 32 yaşındaki Samet Savaş ise acil durum çantasında ilk yardım seti, battaniye gibi temel malzemelerin bulunması gerektiğini belirterek, “Bu çanta, ev içinde kolay ulaşabileceğimiz bir yerde durmalı” diye konuştu.