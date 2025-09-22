Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Antalya Kitap Fuarı 3 –12 Ekim tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.ANTALYA (İGFA) - Bu yıl “Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe…” temasıyla düzenlenecek fuarın onur konuğu ise Türk edebiyatının ve müziğin usta ismi Zülfü Livaneli olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 3 -12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 15. Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri, yazarlar ve kitaplarla buluşturacak. 3 Ekim Cuma günü saat 15.00’de resmi açılış töreni gerçekleştirilecek fuarın onur konuğu Zülfü Livaneli olacak. Fuar 3-12 Ekim tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

260 YAZAR 220 YAYINEVİ BULUŞACAK

15. Antalya Kitap Fuarı’nda bu yıl 260 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevi Antalyalılarla buluşacak. Antalyalı yerel yazarlar da açılacak stantta okurlarıyla bir araya gelecek. Edebiyat dünyasının sevilen isimleri söyleşiler, imza günleri ve sohbetlerle kitapseverlerle bir araya gelecek. Kitap fuarında bu yıl Ahmet Ümit, Mustafa Balbay, Tuna Kiremitçi, Saygı Öztürk, Buket Arbatlı, Nasuh Mahruki, İsmail Küçükkaya, Engin Alan, Hidayet Karakuş ve Erol Mütercimler gibi birbirinden değerli yazarlar okurlarıyla buluşacak.

ONUR KONUĞU ZÜLFÜ LİVANELİ

Kitap Fuarı’nın ilk günü Edebiyatın ve müziğin usta ismi, sayısız roman, şiir ve düşünce eserlerinin yazarı Zülfü Livaneli, fuarın onur konuğu olarak 3 Ekim Cuma günü saat 15.00 da açılışa katılacak.

Zülfü Livaneli, açılış törenin ardından AKM Aspendos Salonu’nda saat 17.00’de gerçekleşecek söyleşide okurları ile buluşacak.