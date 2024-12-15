Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Gökçen, Sefa Özcan, Eray Pınar üçlüsü yönetti.

Karşılaşmada ilk gol temsilcimizden geldi. Bayburt Özel İdarespor'u 1-0 öne geçiren golü Doğukan Delimehmet attı. Golün ardından oyunun hakimiyetini eline alan ve daha baskılı bir oyun sergileyen Alanyaspor Ali Timurcuoğlu ile 18. dakikada durumu 1-1 etti.

Ev sahibi ekip 21. dakikada Ozan Karabacak ile durumu 2-1'e, 34. dakikada Ata Kurtuluş'un attığı golle ise durumu 3-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladığı şekliyle bitti. 90 dakikası 3-1 tamamlanan maçın ardından temsilcimiz 17 puanda kalırken, Alanyaspor da 17 puana yükseldi.

Temsilcimiz 16. hafta maçında Çorlu deplasmanına konuk olacak.