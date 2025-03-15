Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ‘Üreten Kadınlar Çalıştayı’ düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen çalıştaya Akdeniz Üniversitesi KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Asaf Özalp, Antalya Köy Pazarı Kadın Kooperatifi Başkanı İkbal Yalın, 7K Kadın Kooperatif Ortağı Melike Kalem ve Pamfilya Kadın Kooperatifi Başkanı Ece Damar konuşmacı olarak katıldı.

KADIN İSTİHDAMI ARTMALI

Moderatörlüğünü Dr. Güngör Çabuk’un yaptığı Üreten Kadınlar Çalıştayı’nın panel bölümü Akdeniz Üniversitesi KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar’ın konuşmasıyla başladı. Kutlar, “Antalya’da kadınların hem eğitim seviyesi hem de istihdam açısından dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Boşanma oranlarında da Türkiye’deki ilk 4 il içerisinde. Boşanmış kadınların istihdamda yer alma oranı ise %43 civarında. Bu da kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi açısında önemli. Kadınların istihdamda kendilerini en rahat hissettikleri yer kooperatifçilik diyebiliriz. Tarımda kadınlar ücretiz aile işçisi konumunda. Pandemi döneminde kadınlar evde ürettikleri ürünleri internet ortamında satma fırsatı buldular. Böylece girişimci kadın kooperatif sayısı da arttı.

MARKALAŞMA VE PAZARLAMA ÖNEMLİ

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu da girişimciyi başarıya götüren kişisel özellikler, markalaşma, pazarlama iletişimi, ürünün pazar değeri yaratılması konularında konuştu.

BÜYÜKŞEHİR KADINLARIN YANINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı da konuşmasında belediyenin kadınlara verdiği desteklerden bahsetti. Küçüksarı, “Belediyemiz kadınların güçlenerek, sosyal ve iş hayatına daha fazla katılması adına, kadınlara yönelik birçok çalışma yürütüyor. Kadınların, bireysel farklılıklarının artırılarak hayata karşı daha güçlü hissetmeleri, kaliteli zaman geçirmeleri konusunda destek olmak amacıyla hayata geçirilen Kadın Danışma Merkezi’nde hobi atölye çalışmaları ve eğitimler düzenliyoruz. Amacımız kadınların gündelik yaşamdaki yüklerini aza indirgeyerek onların etkinlerle ve eğitimlerle sosyalleşmelerini sağlamak” diye konuştu.

ÜRETEN KADINLARA DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Asaf Özalp da yapı kooperatiflerinin başarısızlığından dolayı toplumdaki algının kooperatiflere bakış açısının olumsuz yönde olduğuna dikkat çekerek, “Biz bunu nasıl kırabilir değiştirebiliriz. Kooperatiflerin temel amacı yardımlaşarak büyümektir. Kooperatifleri kurarken bir hedef ve projeniz olmalıdır. Büyükşehir olarak kadın kooperatiflerine ciddi destek veriyoruz. Eğitim, danışmanlık ve makine teçhizatı konularında destekler sürüyor” dedi.

ÜRETEN KADINLAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Çalıştay kapsamında Antalya Köy Pazarı Kadın Kooperatifi Başkanı İkbal Yalın, 7K Kadın Kooperatif Ortağı Melike Kalem, Pamfilya Kadın Kooperatifi Başkanı Ece Damar da kooperatifçilikte yaşadıkları deneyimlerini paylaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınma Evi ve Kadın Danışma Merkezi’nde görev yapan personeller tamamlamış oldukları vaka süpervizyonu eğitimi sertifikalarını aldı.