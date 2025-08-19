Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye kadrosunu güçlendirmek amacıyla 45 itfaiye eri alımı için başvurular başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın 19 ilçesinde yangın, deprem, sel ve arama-kurtarma gibi her türlü afet ve acil durumda 7/24 görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni personel alımıyla kadrosunu güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarından mezun adaylar arasından 45 itfaiye eri alımı gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR SAĞLIK PERSONELİ GÖZETİMİNDE GEÇEKLEŞTİRİLİYOR

Adayların, 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) puan türünden en az 55 puan almaları, C sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Gerekli şartları taşıyarak, sözlü sınava katılmak isteyen adayların başvuru süreci başladı. Adaylar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın -1. katındaki eğitim salonu bizzat başvurularını gerçekleştiriyor. Girişte, sağlık ve itfaiye personelleri gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılıyor. Erkek adaylarda en az 1.67 cm kadın adaylarda ise 1.60 cm boyunda olma şartı aranıyor.

ADAY İTFAİYE ERLERİ İÇİN UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV

18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında mesai saatleri içinde yapılacak başvuruların ardından adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak. En yüksek puandan başlayarak değerlendirilecek adaylar sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Sınava girmeye hak kazananların KPSS puanları ile sınav tarihleri, 29 Ağustos 2025 tarihinde www.antalya.bel.tr adresinden ilan edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlar ise 15-19 Eylül ve 22-24 Eylül 2025 tarihlerinde, Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek. Sınavlar saat 09.00’da başlayacak.