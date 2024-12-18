Tiyatrokare’nin “Annem Hep Derdi ki” komedisi, 21 Ekim’deki prömiyerin ardından Sarıyer Belediyesi’nin katkılarıyla Boğaziçi Kültür Merkezinde yapıldı. Oyun sosyal medyada da dikkatleri çekmiş ve pekçok ünlü sanatçının anne öğütleri gündem olmuştu. Galada aynı coşku ve nostalji devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Birçok ünlünün katıldığı gecede, annelerin sözleri yine dikkat çekti.

Galaya katılan davetliler özel olarak hazırlanan kartlara annelerinin öğütlerini yazdılar. Davetlilerin kartlara yazdıkları sözleri özel bir çiçek buketinin içine yerleştirildi ve oyun sonunda oyunun annelerine hediye edildi. Galada davetlilere özlediğimiz anne kurabiyesi ve limonatası, oyun arasında da mantı ikram edildi.

Geceye sanat, siyaset ve iş dünyasından katılan davetliler, Halil Ergün, Tuna Kiremitçi, Bahadır Erdem, Yalvaç Ural, Betül Arım, Füsun Önal, Leyla Feray, Suna Keskin, Göksel Kortay, Abdullah Şahin, Nuri Gökaşan, Serpil Tamur, Selen Görgüzel, Tolga Yeter, Oya İnci, Zeliha Sunal, Oya İnci, Neriman Uğur, Fulden Akyürek, Çiğdem Tunç, Ebru Karanfilci, Ayşenil Şamlıoğlu, Bensu Orhunöz, Berk Ali Çatal, Cenk Sözeri, Cenk Torun, Murat Evgin, Neriman Uğur, Naz Çağla Irmak, Özdemir Çiftçioğlu, Tanju Babacan, Özlem Güveli, Ayşe Tunalı, Orçun Kaptan, Ayşe Tunalı, Gül Erda, gibi bir çok davetli gece katıldı ve oyunu izledi.

Tiyatrokare’de uzun süredir devam eden Ağaçlar Ayakta Ölür ve Veda oyunlarının duayen sanatçısı Nevra Serezli, galaya oğlu Murat Serezli ve torunları Bade ve Beste ile katıldı. Serezli, oyunla ilgili yorumunda: “Oyunu daha önce izlemiştim. Bu oyun da Ağaçlar Ayakta Ölür gibi farklı kuşakların beraber izlemesiyle farklı bir seyir zevki veriyor, bu yüzden ailece geldik” dedi.

ANNEM HEP DERDİ Kİ ….

Adıyla da ilgi odağı olan komedi oyunu “Annem Hep Derdi ki” seyircisini hem güldürüyor hem duygulandırıyor. Katherine Di Savino’nun yazdığı, Devlet Tiyatroları Dramaturgu Servet Aybar’ın dilimize çevirdiği , Nedim Saban’ın uyarlamasıyla sahnelenen oyun, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille anlatıyor. ABD’de eğitimlerini tamamladıktan sonra , idealist bir ruhla Türkiye’ye gelen Nusret ve Işıl çifti, Tarlabaşı’nın ve İstanbul’un değişen şartlarına uymakta zorlanır ve evliliği ertelemeyi düşünürken, anne ve babalarının sürprizi ile karşılaşıyor. İlişkilerinde yaşadıkları bu zorlu süreci, annelerinin öğ