Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gölcük Skate Park'a Mattia Ahmet Minguzzi adını vereceklerini açıkladı. Anne Yasemin Minguzzi, bu duyarlı davranışı ve oğlunun adını Kocaeli’de yaşatacak olmasından dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - İstanbul’da geçtiğimiz ocak ayında cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi geçtiğimiz günlerde gezdiği Gölcük Skate Park'a oğlunun adının verilmesi talebinde bulundu.

Bu isteğe kayıtsız kalmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da, "Annemizin yüreğinden gelen isteğe kayıtsız kalamazdık. Ahmet Minguzzi’nin adı, bundan sonra gençlerimizin enerjisinin ve hayallerinin buluşma noktası olan skate parkımızda yaşayacak” diyerek, parkın adını Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park olarak değiştireceklerini açıkladı.

TÜM ÇOCUKLAR ADINA TEŞEKKÜR

Başkan Tahir Büyükakın’ın bu duyarlı tavrı büyük alkış toplarken, anne Yasemin Minguzzi’den de teşekkür geldi. Oğlunun isminin Gölcük’teki kaykay parkına verilecek olmasından son derece mutlu olduğunu belirten anne Minguzzi, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’a, oğlum Ahmet ve diğer bütün çocuklar adına teşekkür ederim” dedi.