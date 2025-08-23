Başkent Ankara’nın 54’üncü kardeş kenti Endonezya’nın Başkenti Cakarta oluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno arasında dostluk ve iş birliği anlaşması için ön protokol imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, Endonezya Büyükelçisi Ahmad Rizal Purnama ve heyetlerinin katıldığı “Cakarta İş Birliği Niyet Beyanı İmza Töreni” ABB Başkanlık Makamı’nda gerçekleşti.

Türkiye ve Endonezya arasındaki tarihin uzun yıllara dayandığını belirten Yavaş, “Bu yıl bildiğiniz gibi Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75., Endonezya’nın da bağımsızlığının 80. yılı olarak kutlanmaktadır” dedi.

YAVAŞ: “BU ANLAŞMA İLE İKİ BAŞKENT OLARAK BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

İmza töreninde yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Yavaş, şöyle konuştu:

“Sayın Vali Yardımcısı Rano Karno’nun yaptığı bu ziyaretle iş birliğimizin temelini atıyor, ortak çalışma alanlarımızı tespit ediyoruz. Bugün imzaladığımız ‘Niyet Beyanı’ ile de en kısa sürede bu ilişkileri derinleştirecek ve somut alanlarını tanımlayacak bir ‘Kardeşlik, Dostluk ve İş birliği Protokolü’nün hazırlıklarına başlıyoruz. Bu anlaşma ile inşallah iki başkent olarak birçok projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle belediyecilik alanında edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimlerini birbirimiz ile paylaşacak, kültürel konularda yapacağımız iş birliği ile de halklarımızın birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına vesile olacağız. Ticaret ve sanayi odalarımız öncülüğünde iş adamlarımızı bir araya getirecek faaliyetler düzenleyerek her iki şehrin ekonomisine de katkı sunmanın gayreti içerisinde olacağız.”

KARNO: “İKİ ŞEHRİN İLİŞKİLERİNİ PEKİŞTİRMEKTEN BÜYÜK ONUR DUYMAKTAYIZ”

Cakarta Vali Yardımcısı Sayın Rano Karno ise şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile bir araya geldik. Cakarta halkına gösterdikleri samimi misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve kıymetli Ankara halkına, halkımın selamlarını iletmek isterim. İki şehrin ilişkilerini pekiştirmekten büyük bir onur duymaktayız. Bugün bu toplantımızın gündemi şehirlerarası doğrudan ilişkiler kurma, karşılıklı saygıyı güçlendirme ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaktır.”