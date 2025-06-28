Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kuraklık Acil Eylem Planı 2. Toplantısına katıldı.

ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcileri ve ilgili kurum ve kuruluşların bürokratları da katıldı.

YAVAŞ UYARDI: ORTA ANADOLU ÇÖLLEŞME TEHDİDİ ALTINDA

Toplantıda konuşan Yavaş, Ankara’nın karşı karşıya olduğu su krizine ilişkin uyarılarda bulundu: “İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı”nı 2020 yılında yapmıştık. 2024 Ağustos’ta da tamamlandı. Orta Anadolu’nun yıllardır bütün haritalarına baktığımız zaman genellikle şunu görüyoruz: Orta Anadolu’nun tamamında önümüzdeki otuz yıl içerisinde bir çölleşme olacağı öngörülüyor. Ekolojiyi bozmanın doğal sonuçları olarak iklim kriziyle, aşırı yağışlarla, yangınlarla ve kuraklıkla da buluşacağız.”

SARIYAR BARAJI TALİMATI

Başkan Yavaş, geleceğe dönük su temini konusunda da önemli bir projeye dikkat çekti. 2021 yılında Sarıyar Barajı’yla ilgili verdiği talimatı hatırlattı.

“İleriye yönelik olarak 2021 yılında Sarıyer Barajı’ndan su getirme için talimat vermiştim. Oradan hattın nasıl geleceğiyle ilgili bir avan projesi var. Bizim bu dönemde bunun ihalesini yapmamız gerekiyor her halükarda çünkü geçen yıl suyun damlası yoktu, kar bu sene olmadı. Seneye de olmazsa ne yapacağız? Onun için bir an evvel o çalışmalar başlanacak.”

500 BİN METREKÜPLÜK SU TASARRUFU HEDEFLENİYOR

Toplantıda ASKİ yetkilileri tarafından yapılan sunumda, kuraklığa karşı su tasarrufu, kaçakların azaltılması ve alternatif su kaynaklarının kullanımı üzerine yeni projeler geliştirildiği aktarıldı.

Ayrıca toplantıda alınan bazı kararlar da şöyle:

- Yaz aylarında kullanılan ortalama 1,5 milyon metreküp suyun, her ay 500 bin metreküplük kısmının tasarruf edilmesi hedeflendi. Bu yüzden park ve bahçe sulamalarının tankerlerle yapılması konusunda ilçe belediyeleriyle görüş birliğine varıldı.

- Suyu yoğun tüketen abonelerin de tespit edilerek tek tek uyarılması kararlaştırıldı.

- Her eve 4-5 adet perlatör verilerek su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.