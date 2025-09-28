Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa’nın en büyük içme suyu arıtma tesislerinden biri olan İvedik’te 4. ünite için düğmeye bastı.ANKARA (İGFA) - İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, 4. ünite tamamlandığında günde 2 milyon 256 bin metreküp suyu arıtarak Başkent’in susuzluk endişesini ortadan kaldıracak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, hizmette sürdürülebilirliği sağlayarak, artan nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılamak için önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Türkiye’nin en büyük su arıtma tesisi olan Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde “4. Ünite Kapasite Artışı Projesi” için geri sayım başladı.

2025’TE BAŞLIYOR, 2028’DE TAMAMLANACAK

Finansmanı, Dünya Bankası desteğiyle ve İller Bankası aracılığıyla sağlanacak projede müşavirlik sözleşmesi imzalanarak ilk adım atıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen imza törenine, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ve Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan katıldı. Projeyle kentin su arz güvenliği güçlendirilecek ve uzun vadede kesintisiz, sağlıklı içme suyu temini sürdürülebilir hale getirilecek. İhale süreci devam eden projede 4. ünitenin inşaatına Ekim 2025’te başlanması ve iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

MODERN TEKNOLOJİYLE ARITMA

Ankara’nın yüzde 90’ına su sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, şu anda 3 üniteyle günde 1 milyon 692 bin metreküp su arıtıyor. 4. ünitenin devreye girmesiyle bu rakam 2 milyon 256 bin metreküpe çıkacak. Tesis, Kurtboğazı, Çamlıdere ve Kesikköprü barajlarından aldığı ham suyu modern teknolojiyle arıtarak Ankara’ya ulaştırıyor.