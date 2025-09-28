Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor altyapısını geliştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte geçtiğimiz ay toplu temel atma töreni düzenlenen tarihin en büyük spor yatırımları birer birer yükseliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde Sakarya’da tarihin en büyük spor yatırımlarını hayata geçiriyor. Şehre iz bırakacak son örnek ise geçmişte futbol maçlarının merkezi olmasıyla hafızalarda yer eden Kazımpaşa’da yükselecek. 31 bin metrekare alan üzerindeuzunluğu 123 metre, genişliği 76 metre olan sentetik saha, bin kişilik tribün, aydınlatmasistemleri, soyunma odalarının yer alacağı FİFA standartlarında büyük tesis inşa ediliyor. Bu tesis binlerce nüfuslu mahallelerde gençlerin hayatına sporu kazandıracak.

Şehre iz bırakacak adımların sonuncusu ise geçmişte futbol maçlarının merkezi olan ve spor faaliyetleriyle hafızalara kazınan Serdivan Kazımpaşa’da hayata geçirilecek.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü program kapsamında, ihale süreci tamamlanan Serdivan Spor Kompleksi için çalışmalar hızlandı.

Bölgedeki çocukların ve gençlerinsporla büyüyüp, bu disiplinle gelişmesi ve kötü alışkanlardan uzak durarak ülkesine faydalı, spor alanında başarılı birer birey olabilmesi için bu örnek olacak. Geçmişte amatör maçların merkezi olan ve spor faaliyetleriyle hafızalarda yer eden Kazımpaşa’daki tesis bölgedeki birçok mahallenin gencini ağırlayacak, sporla bütünleştirecek ve resmi futbol müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

31 bin metrekarelik alana 123 metreye 76 metre ebatlarında büyük bir sentetik çim saha, bin kişilik tribün, aydınlatmalar, soyunma odaları, otopark ve çevre düzenlemelerinin yer alacağı projede ihale süreci tamamlandı ve çalışmalar süratle başladı. Aynı zamanda çim futbol sahası da yenilenerek bölgenin hizmetine sunulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Her fırsatta önemini vurguladığımız sporda tesisleşme hamlelerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Spor yatırımlarımızı gençlerimizle buluşturmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Kazımpaşa mahallemizde hayata geçireceğimiz spor kompleksimiz ile gençlerimizin daha modern ortamda, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyeceğiz. Eğitimden sanata, spordan teknolojiye her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm spor yatırımlarında kaliteyi önceleyen Büyükşehir’in bu projesi de FIFA standartlarında olacak. Son gelinen noktada 1000 kişilik tribünlerin temel imalatları tamamlandı, kompleksin çevre duvarları inşa ediliyor.