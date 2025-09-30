Bursa Nilüfer Kent Konseyi’nin “Gıda Kaybı ve İsrafa Yönelik Farkındalık Günü” etkinliğinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençleri tarımsal üretime teşvik etmek, kooperatifleşmeyi geliştirmek ve tüketim zincirinde sürdürülebilir modeller oluşturmak için yürüttükleri çalışmaları anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinlik Nilüfer Pancar Deposu’nda gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Kent Konseyi (NKK) Başkanı Mustafa Berkay Aydın, NKK Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’in verimli topraklarını korumak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek özellikle gençleri tarımsal üretime yönlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. İnsanların çeşitli nedenlerle üretimden uzaklaştığını ifade eden Özdemir, “Teşviklerle tarımdan gelir elde edilebileceğini göstermek istiyoruz. Kooperatifleşme, mühendis desteği, toprak analizi gibi katkılarla çiftçilerimize yol gösteriyoruz. Ayrıca tüketiciye güvenli gıda ulaştırmak için de Kantin Nilüfer gibi örnek projeler geliştirdik. Soğuk sıkım tesisi ve dondurarak kurutma yatırımlarını da hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, birçok yerel yönetime örnek olan çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek bunlardan bahsetti. Üretimden sofraya uzanan bir anlayış ile kaynak tasarrufu ve sürdürülebilir gıda sistemleri için örnek uygulamalar geliştirdiklerini anlatan Erman, iyi uygulama örneklerinin Avrupa ölçeğinde yürütülen projelerin de odağında yer aldığını kaydetti. İsrafı önlemenin sadece çevreyi değil, aynı zamanda dayanışmayı da büyüttüğünü aktaran Erman, “Bizler hazırız. Gelin beraber daha adil, daha yeşil ve dayanışmacı bir gelecek kuralım” diye konuştu.

​NKK Başkanı Mustafa Berkay Aydın, çok önemli bir konunun burada tartışıldığını belirterek, bireysel davranışların öneminden bahsetti. Bu konuda farkındalığı geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Aydın, “Her bir bireyin üzerinde sorumluluklar söz konusu” dedi.

Daha sonra uzman isimlerin sunumlarına geçildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Çevre Mühendisi Doç Dr Efsun Dindar, “Sürdürülebilir Gıda ve Çevre İlişkisi”; Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş, “Gıda Güvencesi ve Gıda İsrafı İlişkisi”; Bursa Gıda Bankası Gönüllü Hareketi Dernek Başkanı Sertaç Şipka, “Yoksulluk ve İsrafın Önlenmesi”; Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bülent Aşık, “Evsel Atıklardan Kompost Gübre Nasıl Yapılır? konularında sunum gerçekleştirdi. Şef Ali Özal ise “Mutfakta Sürdürülebilir Çözümler” hakkında konuştu ve “Vardabit Paçası” isimli yemeği yaparak, konuklara ikram etti.