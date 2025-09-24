Artemis Lions Kulübü üyeleri, yangından etkilenen İzmir'in köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları, su sıkıntısını ve okul binasının kullanılmasını talep ederken kulüp, köylülere gıda ve giysi yardımı yaptı; çocuklara moral verdi, ürünlerini satın aldı.İZMİR (İGFA) - Artemis Lions Kulübü'nün başkan ve üyeleri, yangından en çok etkilenen İzmir'in Ödemiş ilcesine bağlı Karadoğan, Ortaköy ve Tosunlar köylerine ziyaret gerçekleştirdi.

Kulüp üyeleri köy muhtarları ve kadınlarıyla bir araya gelerek yangının yarattığı tahribatı yerinde inceledi.

​Köylerinde su sıkıntısı olduğunu belirten muhtarlar, özellikle sondaj çalışması yapılması gerektiğini ve sebzelerin susuzluktan tarlada güneş altında yandığını belirttiler. Köylerinde çok az sayıda öğrencinin taşımacılıkla eğitimlerini sürdürdüğünü, atıl kalan okul binasının köylünün ortak kullanımına açık bir mekan haline getirilmesini istedi. Kulüp üyeleri, köylülerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere yanlarında getirdikleri gıda, giysi, mutfak eşyası ve battaniye gibi malzemeleri muhtarlara teslim etti.

​Kulüp üyeleri, Özikizler Otobüs Firması sponsorluğunda yaptıkları ziyaret sırasında çocuklara hazırladıkları kek ve kurabiyeleri dağıtarak onlara moral verdi. Köy kadınlarının emekleriyle hazırlanan salça, turşu, peynir, lor ve zeytin gibi ürünleri satın alarak onlara destek oldular.

​Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç, muhtarların ve köy kadınlarının dile getirdiği tüm sorunları not alarak yangında zarar görenlere her konuda destek olacaklarinı soyledi.

Başkan Güleç, "Yangında zarar gören ailelere yanlız olmadıklarını hissettirmek amacıyla ziyaretlerimizi sık sık sürdüreceğiz" dedi.