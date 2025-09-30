Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sanat ve meslek eğitiminde Sakarya’nın en güçlü markası haline gelen SAMEK kurslarında yeni döneme rekor başvuruyla giriş yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’na (SAMEK) bu yıl yaklaşık 10 bin kişi kayıt yaptırdı. Bu yıl 130 farklı branşta, 15 merkezde gerçekleştirilecek eğitimlere-, geçmiş yıllara göre ulaşılan en yüksek başvuru sayısıyla başlayacak.

EĞİTİMLER 6 EKİM’DE BAŞLIYOR

Asil hak kazanan kursiyerlerin dersleri 6 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Yedek başvurusu bulunan kursiyerler ise yapılacak yeni planlama doğrultusunda ayrıca bilgilendirilecek.

17 FARKLI MERKEZDE EĞİTİM

SAMEK kursları; Akyazı, Arifiye, Camili, Donatım Mutfak, Geyve, Güneşler, Geri Dönüşüm Atölyesi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, Karaman, Karasu, Kocaali, Kent Orkestrası, Ozanlar, Sapanca, Tekeler, 32 Evler SAMEK ile Millet Bahçesi’nde Yeşilay Gençlik Merkezi olmak üzere şehrin 17 farklı noktasında gerçekleştirilecek.