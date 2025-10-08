Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocuk dostu kent şiarıyla çalışmalarını sürdürürken bu doğrultuda iş birliklerini de geliştirmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Bu kapsamda; ABB ve UNICEF iş birliğiyle, ACAR Projesi çerçevesinde düzenlenen “Yerel Düzeyde Sivil Toplum Çocuk Katılımı ve Hesap Verebilirlik Eğitimi” Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirildi.

İki gün süren programa; çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden farklı birimlerinin temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

AMAÇ: ÇOCUKLARIN YEREL KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIMININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Sivil toplumun ve çocukların yerel karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi ve bu alandaki sivil toplum kuruluşlarının rollerinin desteklenmesinin amaçlandığı eğitim kapsamında; çocuk hakları, katılım modelleri, yerel veri toplama yöntemleri, çocuk yoksulluğu analizi ve savunuculuk gibi konular ele alındı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen oturumlarda; katılım ilkeleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmaları üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Ayrıca, kapsayıcı ve güvenli katılım ortamlarının oluşturulmasına yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.