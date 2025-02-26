Ankara Keçiören Belediyesi Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde bulunan 300’e yakın caminin temizliği için hummalı bir çalışma başlattı.ANKARA (İGFA ) - Vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yapmaları için yürütülen çalışmalarda, camilerin hem içinde hem de bahçesinde bulunan alanlar detaylıca temizleniyor. Halılardan minbere, avizelerden lavabolara kadar birçok alan pırıl pırıl yapılırken ibadet alanlarına sıkılan gül suyu ile ferah bir ortamın oluşması sağlanıyor.

Belediye olarak özveriyle çalışıyoruz

Camilerde yürütülen rutin temizlik çalışmalarına Ramazan ayı öncesinde hız verdiklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “İlçe genelinde vatandaşlarımızın Ramazan ayını huzur içerisinde geçirmeleri için her türlü çalışmayı büyük bir özveriyle devam ettiriyoruz.

Bunlardan biri de ibadethanelerimizin temizliği. Ekiplerimiz Ramazan ayı öncesinde camilerimizi tertemiz yapıyor. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilirler. Ramazan ayının milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.