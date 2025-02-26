AKUT İzmir Ekibi ve AKUT Selçuk Ekibi tarafından “Farkındalık En Güçlü Önlemdir” sloganı ile Efes Selçuk’ta yaşayan engelli bireyler ve ailelerine yönelik “Acil Durum ve Doğal Afet Semineri” düzenlendi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerde deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.İZMİR (İGFA) - Seminerde yaptığı konuşmada AKUT Selçuk Ekibinin 2022 yılında Efes Selçuk’ta faaliyetlerine başladığını hatırlatan AKUT Selçuk Ekibinden Alim Ateş, ekibe verdiği desteklerden dolayı Efes Selçuk Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etti.

AKUT İzmir Seminer Ekibi Gönüllüsü Esra Pullu seminerde ilk olarak AKUT’un kuruluş süreci ve 1996 yılından bu yana gerçekleştirilen eğitim, operasyon ve saha çalışmaları hakkında bilgi verdi.

EV ALIRKEN OLASI RİSKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIYIZ

Deprem öncesinde bireysel olarak yapılan hazırlıkların önemine dikkat çeken Esra Pullu; “Yapısal unsur olarak yaşadığımız evlerin, bulunduğumuz binalara göre mühendislik hizmeti alınarak yapılmış olması çok önemli. Ev alırken sağlam binaları tercih etmeliyiz. Olası riskleri göz önünde bulundurmalıyız. Yapısal unsurların dışında da bireysel olarak almamız gereken önlemler var. Hepimizin bir afet ve acil durum planımızın olması gerekiyor” dedi.

TELEFON HATLARINI MEŞGUL ETMEMELİYİZ

Deprem sırasında iletişim kanallarının dikkatli bir şekilde kullanılmasının arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğramaması açısından da önemli olduğunun altını çizen Esra Pullu; “Deprem sonrasında sesli iletişim hatlarının kullanmak yerine bölgeniz dışında belirlediğiniz bir acil durum kişisine durumumuzu bildirmelisiniz. Böylece afet bölgesindeki telefon trafiğini rahatlatmış oluruz. AKUT “Güvendeyim” uygulamasını internetten ücretsiz olarak indirerek, uygulamaya kaydedeceğiniz 10 telefon numarasına bastığınız tek bir butonla iyi olduğunuza dair mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca AKUT “Güvendeyim” uygulaması ile birçok önemli bilgiye ulaşmanız da mümkün” dedi.

ÇIKIŞ GÜZERGÂHLARI KAPATILMAMALI

Yapısal olmayan unsurlar kapsamında evlerde ve iş yerlerinde bir risk analizi yapılması gerektiğine dikkat çeken Esra Pullu; “Gaz, elektrik, su vana ve şalterlerin yerini, açma kapama yönünü bilmek ve sarsıntı geçtikten sonra olası artçıların yaratacağı risklerin önüne geçmek için bunları kapatarak çıkmanız lazım. Evlerde risk oluşturan kitaplık, ayakkabılık elbise dolabı gibi dolapları sabitlememiz gerekiyor. Sarsıntı ile kırılabilecek avize, biblo, ayna, süs eşyası gibi eşyaların çıkış güzergâhlarını kapatmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor” dedi.

SARSINTININ GEÇMESİ BEKLENMELİ

Deprem anında doğru davranış şekillerine de değinen Esra Pullu; sarsıntı bitmeden kesinlikle kaçmaya ve balkon, pencere gibi yerlerden atlamaya çalışılmaması gerektiğini belirterek; “Sarsıntı anında yürümemiz söz konusu değil. Merdivenler ve asansörler riskli alanlardır. Bu yüzden bulunduğumuz yerde sarsıntının geçmesini beklemeliyiz. Tekerlekli sandalye için kilidini kilitleyip yine başımızı koruyarak sarsıntının geçmesini bekliyoruz. Toplantı ve sinema salonu gibi yerlerde bulunuyorsanız oturduğunuz koltukta yine başımızı koruyarak sarsıntının geçmesini beklemelisiniz” dedi.

Deprem sonrasında çatlak ve hasar olan binalardan uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Esra Pullu; “Binadan deprem çantamızla çıkıp ilk nokta buluşma noktamıza gidip oradan da toplanma alanına giderek süreci devam ettiriyoruz” dedi.