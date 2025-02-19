İstanbul Valiliği'nce 1 gün, Kocaeli Valiliği'nce 2 günlük eğitime ara verildiğinin duyurması ardından gözlerin çevrildiği Ankara'dan açıklama geldi. Ankara Valiliği, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ankara'da etkisini sürdüren kar yağışına karşı eğitime ara verilmesi yönündeki beklenti Ankara Valiliği'nden gelen açıklama ile ortadan kalktı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, servisler başta olmak üzere araç sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını isterken, meterolojik tahminlere göre saat 24.00 itibariyle yağışın durmasının beklendiğinden eğitim ara verilmesine şimdilik gerek duyulmadığını açıkladı.

https://twitter.com/vasipsahin/status/1892284271521648942

Karar, kar tatili bekleyen öğrencileri üzdü.