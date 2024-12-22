Her yıl aralık ayının ikinci haftasında kutlanan Yerli Malı Haftası Keçiören Belediyesi eğitim merkezlerinde kutlandı.ANKARA (İGFA) - Özellikle küçük yaştaki çocuklara tutumlu olmak, birikim yapmak ve yerli ürünlerin tüketimine teşvik ederek bu bilinci oluşturmak için kutlanan Yerli Malı Haftası unutulmadı. Düzenlenen programda kendi yaptıkları karton şapkaları takan çocuklar günün anlam ve önemine uygun şiirler okudu, oyunlar oynadı. Miniklerle beraber çocukluklarına dönen büyükler de oynanan oyunlara coşkuyla eşlik ettikten sonra hazırlanan yiyecek, içecekleri yediler.