Ankara Keçiören Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerini ve su kaynaklarını korumak adına sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından Gümüşdere Ihlamur Vadisi ve çevresinde hummalı bir temizlik çalışması yapıldı. İş makinaları ve belediye personeli tarafından gerçekleştirilen yoğun çalışmalarda özellikle dere yatağı içindeki birikintiler temizlenerek kötü koku ve görüntü kirliliğinin oluşmasının önüne geçildi. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların daha sık uğrak noktası haline gelen vadi temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Temiz bir çevre temel görevimiz

Keçiören’de temizlik çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ”Vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve ferah bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak bizlerin temel görevi. Bu nedenle çalışmalarımıza yaz kış demeden aralıksız devam ediyoruz” dedi.