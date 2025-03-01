Ankara Büyükşehir Belediyesi, Göksu Parkı’nın 2’nci etabı içerisinde bulunan yapıyı modern bir düğün salonu olarak kente kazandıracak. Tesis; sosyal destek alan ailelerin evlilik planları yapan çocuklarına ücretsiz hizmet verecek.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan taşınmazları yenileyerek vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Göksu Parkı içerisinde bulunan ve 10 yıldır özel bir işletmeye ait olan tesisi, düğün salonuna dönüştürmek için yenileme ve iyileştirme çalışmalarına başladı. Taşınmaz; yapılacak olan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından ‘düğün salonu’ olarak, sosyal destek alan ailelerin evlilik planları yapan çocuklarına ücretsiz hizmet verecek.

YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Göksu Parkı içerisindeki tesisin düğün salonu olarak hizmet vereceğini dile getiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı Koordinatörü Ekin Ceren Akbaş Örs, “Göksu Parkı içerisinde bulunan ve 10 yıldır özel işletmeye olan bu tesisi, düğün salonu olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak amacıyla yenileme ve iyileştirme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu proje kapsamında salon ve sayı kapasitesi artırılacak, mekânlar daha fonksiyonel hale getirilecek. Yenileme çalışmaları çerçevesinde 1000 metrekare büyüklüğünde 750 kişilik büyük ve 300 metrekare büyüklüğünde 250 kişilik salon olmak üzere iki ayrı alan tasarlandı. Toplamda 1600 metrekare kapalı alana sahip olan tesis, açık alanları ile birlikte yaklaşık 2000 metrekarelik alanda hizmet verecek. Salonların havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri yenilenecek, ses sistemleri modernize edilerek etkinliklerde daha verimli ve konforlu bir ortam sağlanacak. İç mekânlarda modern bir konsept ile konuklara şık ve rahat bir atmosfer sunulacak” dedi.