Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu” tamamlandı. 10 gün süren ve toplamda 72 saatlik kapsamlı bir eğitim sürecini kapsayan kurs, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgilenen vatandaşlara hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkânı sundu. ·ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri tarım ve gıda ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ile Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu” tamamlandı.

UYSAL: “BOZKIRDA YEŞİLİN HİKÂYESİNİ YAZDIK”

ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, “Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği” eğitim kursu düzenlendi. Kurs kapsamında katılımcılar, tıbbi bitkilerin tanınmasından yetiştirilmesine, hasat tekniklerinden işlenmesine ve pazarlama süreçlerine kadar pek çok konuda bilgi sahibi oldu. Eğitimlerde ayrıca bahçe gezileri, toprakla birebir temas, atölye çalışmaları ve saha uygulamaları da yer aldı. Kursun sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika verildi.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal eğitimle ilgili şu bilgileri verdi:

“Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi ve Kırsal Daire Başkanlığı’nın kurumsal açıdan ortak düzenlediği, değerli eğitmen hocalarımızla birlikte bir kurs dönemini daha bitirmiş oluyoruz. İkincisini düzenlediğimiz bu kursta umarım sizler için faydalı güzel bir kurs olmuştur. Kurs sürecinde elde ettiğimiz bilgiler yalnızca eğitim ve yetiştiricilik olarak değil, uygulamalı olarak da yapıldı. Bozkırda yeşilin hikâyesinin yazıldığı ATA Çiftliği’nde bu eğitimi yapmak bizi gerçekten onurlandırdı. Sevgili kursiyerler, siz bu kursla birlikte sadece bir mesleki beceri kazanma şeklinde değil; doğayla iç içe olma, ülke ekonomisine katkıda bulunma ve bakış açısını değiştirme açısından oldukça faydalı olduğuna inanıyorum. Dileklerim şu ki; sizlere yeni kapılar açılsın, hem bireysel hem toplumsal anlamda daha bilinçli bireyler yetişsin istiyoruz. Beraberliğimiz devam etsin istiyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.”

TÜZÜN: “HEM ÜRETİM HEM EĞİTİM MERKEZİ”

Toplam 72 saat süren eğitimler hakkında ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, şunları söyledi:

“Ata Çiftliği’nde, tıbbi ve aromatik bitkiler uygulamalı eğitimini düzenliyoruz. 10 gün süren bir eğitimdi. Sınıfta başlayıp arazide devam eden, tıbbi aromatik bitkileri yetiştirmenin tamamını anlattığımız, bütün prosesi gösterdiğimiz, atölyeler kurarak bu elde edilen ham maddenin işlenmesiyle pazara çıkışı anlattığımız güzel bir eğitim oldu. Sonuç itibarıyla bu eğitimleri daha da yaygınlaştırarak konu bazlı eğitimlerimize devam edeceğiz. ATA Çiftliği, sadece üretimle değil bir eğitim merkezi olması olarak da tanınan, markalaşan bir kurum hâline dönüşecek. Burada kursiyerlerimiz gördüğüm kadarıyla gayet mutlular, hevesliler. Onlarla birlikte bu çalışmamız devam edecek. Bu eğitimleri alanlara daha sonra tekâmül eğitimi dediğimiz tamamlayıcı eğitimlere de çağırıp bu eğitimlerini pekiştireceğiz. Aynı zamanda kursiyerlerimiz ATA Çiftliği gönüllüsü hâline dönüşüyorlar. Buradaki tüm etkinliklerimizde gönüllü olarak görev alacaklar.”

ARSLAN: “SERTİFİKA, AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİNDE AVANTAJ SAĞLIYOR”

Ziraat Yüksek Mühendisi Abdülkadir Arslan kursiyerlerin işine yarayacağını bir eğitim olduğunu belirterek, “Tohumdan hasada kadar bitkinin yetiştirilme sürecini hem uygulamalı hem teorik olarak anlattık. Amacımız yalnızca üretim değil, vatandaşlarımıza alternatif gelir kaynaklarını da göstermekti. Kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verdik. Bu sertifika e-Devlet’e işleniyor ve Avrupa Birliği hibelerinde kursiyerlere +10 puan avantaj sağlıyor. 55 kişilik kontenjanımıza yoğun ilgi oldu, fazladan 20 kişiyi misafir olarak ağırladık. Sertifika almaya hak kazanan 55 kursiyer mezun oldu, misafir katılımcılara ise katılım belgesi verildi” dedi.