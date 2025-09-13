Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti kırsalında 11 kilometrelik grup yolunu 2. kat sathi asfalt kaplama ile yeniledi. Dayanıklı yollar sayesinde vatandaşlar daha güvenli ve rahat seyahat etmeye başladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa genelinde toplam 13 ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ulaşımı kolaylaştırmak için altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Halfeti ilçesi Yeşilözen, Fıstıközü ve Bulaklı mahallelerini kapsayan yaklaşık 11 kilometrelik grup yolunda, 2. kat sathi asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Ekiplerin yoğun ve özverili çalışmalarıyla yol modern ve konforlu bir hale getirildi.

MUHTARLARDAN ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Bulaklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Cemil Yılmaz, yapılan yol çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden. Yollarımız kötü durumdaydı, şimdi çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Fıstıközü Mahallesi Muhtarı Adem Yalçınkaya ise, “Yapılan çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Kırsal bölgelerde yapılan bu yol iyileştirmeleri hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırıyor” dedi.