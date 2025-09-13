Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde kurulan “Hoş Geldin Gelecek” stantlarıyla Trabzon’daki üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrenciler çeşitli hediyeler ve ikramlarla karşılanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehre yeni gelen öğrencilerin kente uyum sağlamalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için kente gelen üniversite öğrencilerini çeşitli ikram ve hediyelerle karşılıyor. “Bu şehir için gençler misafir değil, geleceğin kendisi” sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında şehir merkezinde “Hoş Geldin Gelecek” stantları kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in gençlere verdiği önem ve hassasiyet doğrultusunda hayata geçirilen proje ile yeni kayıt yaptıran öğrencilere 4 GB ücretsiz internet paketi hediye ediliyor. Ayrıca belediye tarafından organize edilen araçlarla öğrencilerin üniversite yerleşkelerine ulaşımı da kolaylaştırılıyor. Bu hizmetten faydalanan öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Genç’e teşekkür ettiler.

HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK

Öğrencilerin kente uyum sağlamalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon, köklü üniversiteleriyle her yıl binlerce gencimizi ağırlayan bir şehir. Bizim için gençler yalnızca misafir değil, bu şehrin geleceğidir. Eğitim hayatlarını kolaylaştıracak her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Amacımız, öğrencilerimizin burada kendilerini evlerinde hissetmeleri ve Trabzon’a değer katmalarıdır” dedi.