Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için sosyal destek alan ailelerin çocuklarını desteklemeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - 2021 yılında başlatılan program kapsamında bugüne kadar öğrencilere toplam 279 milyon 439 bin 783,72 TL tutarında servis ve abonman desteği sağlandı.

10 BİN ÖĞRENCİYE SERVİS DESTEĞİ PLANLANIYOR

Bu yıl ilkokula devam eden 40 bin öğrenciye bilgilendirme mesajı gönderilerek servis desteği için başvurular teşvik edildi. Yapılan planlamaya göre yaklaşık 10 bin öğrencinin bu hizmetten yararlanması bekleniyor. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için ise aylık 100 binişlik ücretsiz abonman desteği devam ediyor. Bu uygulamadan da yaklaşık 40 bin öğrencinin faydalanması öngörülüyor.

SÖKÜK: “SOSYAL DESTEK ALAN AİLELERİN ÇOCUKLARINI OKUL YOLUNDA YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

ABB Sosyal Hizmet Uzmanı Erhan Sökük, “Sosyal destek alan ailelerimizin çocuklarını okul yolunda yalnız bırakmamak için başlattığımız ulaşım desteklerini bu yıl da kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği doğrultusunda hiçbir öğrencimizin eğitim hayatından geri kalmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

AKTÜRK: “SERVİSÇİ ESNAFIMIZA YENİ BİR EKMEK KAPISI AÇILDI”

Servis desteğinin ekonomik katkısına da dikkat çeken Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, “Altındağ, Keçiören ve Sincan gibi bölgelerde sosyal destek alan ailelere sağlanan servis ücreti, boşta olan servisçi esnafımıza yeni bir ekmek kapısı açtı. Bu destek sayesinde esnaflarımıza iş bulma imkânı doğdu” ifadelerini kullandı.