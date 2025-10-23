Anahtar Parti Bursa İl Başkanlığı’nın şehrin tüm ilçeleri ve mahallelerine ulaşmak amacıyla başlattığı ‘Kapı Kapı Anahtar’ saha çalışmaları, Gürsu ilçesinde başladı. 15 mahallesi bulunan Gürsu’da, partili ekipler her sokağa girerek vatandaşlarla birebir temas kurdu.BURSA (İGFA) - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın, Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları üyelerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik ekip, Gürsu’da esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek, sorunlarını yerinde not aldı.

Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, 17 ilçede tamamlanması planlanan programın partinin kurumsal yapısını güçlendirmesinin yanı sıra halkla doğrudan iletişime geçmek için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Gürsu İlçe Başkanı Süleyman Ağırman da programın ilçede başlamasının kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirterek, tüm teşkilat mensuplarına ve ilçe halkına teşekkürlerini iletti.

Hatırlanacağı üzere Gürsu İlçe Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde kapalı esnaf dükkanlarının kapı altlarına zarf içinde “siftah parası” bırakmış ve bu samimi jest büyük takdir toplamıştı.