Sanatçı Nadire Aydın’ın doğa, insan ve köy yaşamını konu alan yağlı boya eserlerinden oluşan “Anadolu’dan” sergisi, Bornova Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat’ta açıldı. İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, sanatçı Nadire Aydın’ın “Anadolu’dan” isimli resim sergisi Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat’ta sanatseverlerle buluştu.

Sanat yolculuğu ilkokul yıllarında öğretmeni tarafından keşfedilen Nadire Aydın, yıllar içinde soyut çalışmaların yanı sıra Anadolu’nun ruhunu yansıtan doğa, insan ve köy temalı eserler üretti. Sanatını “özümle buluşma” olarak tanımlayan Aydın, izleyiciyi hem bireysel hem de toplumsal bir yolculuğa davet ediyor.

Sanatın yanı sıra sağlık, çevre ve eğitim alanlarında da çeşitli çalışmalarıyla dikkat çeken Nadire Aydın, eserleriyle hem bireysel hem de toplumsal bir yolculuğu izleyiciye sunuyor.