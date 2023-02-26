Anadolu yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi 21 Şubat şehitlerimizi andı.

Anadolu yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan ve Yönetiminin düzenlediği program Dernek Merkezinde gerçekleşti.

Programda Türkiye Kuran okuma birincisi Selman okumuş ve Mevlithan Kani Karaca Mevlidi şerif okudular.

Anadolu yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan ve Yönetimi Programda İkramlar yaptı lokma dağıttılar.

Mevlit Programına Anadolu yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetimi,Dernek Üyeleri,İşadamları,Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katıldılar.

Mevlit Programında 21 Şubat’ta Bayburt Kop dağlarında Şehit olan Askerlerimizve tüm şehitlerimizin yanı sıra ,Kahramanmaraş ve 10 İlimizde yaşanan Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualar edildi.