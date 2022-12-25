Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği 25.olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği 25.olağan genel kurulunu İstanbul Kartal’da bulunan Dernek Merkezinde gerçekleştirdi.

Genel Kurul Divan Başkanı seçimiyle başladı.Divan Başkanlığına Suat Müftüoğlu Divan Üyeliklerine Hasan Saka ve Şahin Yücel seçildi.

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu Divan seçiminin ardından Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu.

Genel kurula AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya,Marmara bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eski Genel Başkanlarından Suat Müftüoğlu,Bayburtlular Federasyon Başkanı Hasan Saka ve Dernbek üyeleri katıldı.

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan genel kurula hitaben açılış konuşması yaptı.

Doğan konuşmasında:

Derneğimizin 25.olağan genel kuruluna hoş geldiniz.Yarım asırdan fazla ayakta kalan ve buna vesile olan tüm geçmiş Dernek Başkanlarına,yönetimlerine ve üyelerimize teşekkür ediyorum.

Genel kurul konuşmalarının ardından seçime geçildi.Tek listeyle gidilen seçimde Başkan Adem Doğan genel kurulda güven tazeleyerek tekrar seçildi.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu.

Başkan: Adem Doğan

Serdar Kumbasar

Av. Muhammet Duman

Kasım Yaz

Adnan Ordukaya

Fikret Kocaman

Şaban Demirhan

Tuncay Oruç

Suat Çağlar

Sinan Daştan

Mustafa Bayram

Nevzat Bayram

Zarif Demirhan

Bekir Özen

Salih Korkmaz

Zekariya Altun

Eyüp Çağlar

Abdulsamet Doğan

Muammer Okumuş

Yavuz Selim Yaz

Yusuf Türk

Avni Fidan

Hanefi Durmuşoğlu

Birol Katılmaz

Bayram Baştürk

Harun Daştan