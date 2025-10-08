18. Anadolu Spor Ödülleri Töreni’nde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye büyük onur. Başkan Çiftçi, Türk sporuna ve basketbol branşına yaptığı katkılar dolayısıyla ‘Yılın İlçe Belediye Başkanı’ ödülüne layık görüldü.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana ilçeye birçok spor yatırımı kazandıran ve bu doğrultuda çok sayıda projeyi hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları ödüle layık görüldü.

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor Kulübü iş birliği ile bu yıl 18.’si düzenlenen Anadolu Spor Ödülleri Töreni’nde Çayırova Belediyesi’ne ödül geldi. Çayırova’ya spor kenti kimliği kazandıran Bünyamin Çiftçi, Türk sporuna ve basketbol branşına yaptığı katkılar nedeniyle ‘Yılın İlçe Belediye Başkanı’ ödülüne layık görüldü. Düzenlenen törende ödülü, Çayırova Belediyesi Özel Kalem Müdürü Aydın Turan teslim aldı.

“SPOR KENTİ ÇAYIROVA VİZYONUMUZUN TESCİLİDİR”

Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “18. Anadolu Spor Ödülleri’nde Çayırova’ya büyük onur! Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 18. Anadolu Spor Ödülleri töreninde, Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi, Türk sporuna ve basketbol branşına yaptığı değerli katkılar nedeniyle “Yılın İlçe Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. Başkanımız adına ödülü, Özel Kalem Müdürümüz Aydın Turan teslim aldı. Bu ödül, Çayırova’nın spora ve gençliğe verdiği önemin bir yansıması; “Spor Kenti Çayırova” vizyonumuzun tescilidir.” ifadeleri yer aldı.