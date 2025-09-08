Bursa Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali, coşkulu bir final gecesiyle sona erdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Millet Bahçesi’nde gerçekleşen kapanış konserinde arabesk müziğin usta ismi Ümit Besen ve Türk rock müziğinin güçlü sesi Pamela sahne aldı. On binlerce kişinin katıldığı etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu.

FESTİVAL GALASIYLA BAŞLADI, COŞKUYLA TAMAMLANDI

Derviş Eroğalu Bulvarı’ndan başlayan Festival Galası’nda binlerce kişi ellerinde bayraklarla yürüyerek konser alanına ulaştı. Alanda kurulan stantlarda Yenişehirli üretici, ihracatçı ve kadın kooperatifleri ürünlerini sergiledi. Dolma biberi yeme yarışmasında jüri üyeliği yapan protokol üyeleri, ardından sponsorlara plaket takdim etti.

ÜMİT BESEN VE PAMELA’DAN MÜZİK ZİYAFETİ

Final gecesinde sahne alan Ümit Besen, nostaljik şarkılarıyla Yenişehirlilere geçmişe yolculuk yaşatırken, Pamela ise arabesk coverları ve enerjik sahne performansıyla izleyicileri coşturdu. Müzikseverler, iki sanatçının performansıyla festivalin kapanışını büyük bir heyecanla karşıladı.

BAŞKAN ÖZEL: “FESTİVALİMİZ HATIRALARDAN SİLİNMEYECEK”

Konser öncesi konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, festivalin toprağın bereketini, kültürün renklerini ve sanatın sesini bir araya getiren büyük bir buluşma olduğunu vurguladı. “Festivalimizi belediye kasasından tek kuruş harcamadan, sponsorlarımızın desteğiyle gerçekleştirdik” diyen Başkan Özel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

DOLU DOLU 4 GÜN

Festival kapsamında Mevlid-i Şerif programı, Tarım Fuarı, paneller, halk oyunları, çocuk şenlikleri ve bisiklet yarışları gibi birçok etkinlik düzenlendi. Başkan Özel, “Tüm programlarımızda bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diyerek festivalin başarısında halkın katkısına dikkat çekti.