Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Ekmek yiyin doyurucudur’ tavsiyesi yaptı.” iddiasının manipülasyon olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ifadeleriyle ilgili iddialara dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 2013 yılında başlatılan, “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” için kaleme aldığı bir yazıdaki ifadelerin, bağlamından koparılarak güncelmiş gibi servis edildiği tespit edilmiştir. Ekmek israfıyla ilgili yazıda geçen, "Tarih boyunca insanoğlunun en çok ürettiği ve tükettiği gıda ürünü olan ekmek, temel besin kaynaklarından biridir. Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerlerinin birçoğu ekmekten karşılanmaktadır..." şeklindeki ifadelerden bir bölümünün bağlamından koparılarak çarpıtıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.