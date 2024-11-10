Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı’da dönüşümün başladığı Karacasu Deresi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Alemdar, “Altyapı çalışmalarımızın ardından toplamda 2 bin 500 metre uzunluğundaki deremizin etrafını vatandaşlarımız açısından kullanışlı bir pozisyona getirmeyi hedefliyoruz. Yürüyüş yolları ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturacağız” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ilehummalı bir dönüşümün başladığı Karacasu Deresi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İLK ETAP ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNİYOR

2 bin 500 metre uzunluğundaki alanda gelinen son durumu aktaran Başkan Alemdar, kazı, dolgu, kaldırım, asfalt çalışması ve çevre düzenlemesi için süratle çalıştıklarını ve iki etap halindeki çalışmanın 1’inci etabın tamamlanmak üzere olduğunu, 2’nci etabın da süratle bitirilmesiyle projenin hizmete başlayacağını söyledi.

ASFALT, KALDIRIM VE ALTYAPI

Çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaşan Başkan Alemdar, “Karacasu Deresi ilçemiz için oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak deremizin etrafında bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. 2 etaptan oluşan çalışmamızda birinci etabın sonuna doğru geliyoruz. Kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanmak üzere. Daha sonra asfalt, kaldırım ve drenaj yağmur suyu çalışmalarıyla ilk etabı tamamlamış olacağız. En kısa sürede buradaki çalışmaları da tamamlayarak Karacasu Deremiz için gerekli altyapıyı tamamlamış olacağız” dedi.

AİLELER KEYİFLE VAKİT GEÇİRECEK

Proje bittiğinde ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir alana kavuşacaklarını belirten Alemdar, “2 bin 500 metre uzunluğundaki deremizin etrafını kullanışlı bir yapıya getireceğiz. Yürüyüş yolları ve bisiklet yollarıylavatandaşlarımızın spor yapabilecekleri ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturacağız.Ekiplerimiz çalışmaların bir an önce tamamlanması noktasında hummalı bir şekilde çalışıyor. İnşallah en kısa süre içerisinde buradaki çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayacağız” diye konuştu.

AKYAZI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ PROJE

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalarına başladığımız Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projemiz ilçemiz için çok önemli bir proje. Yaya kaldırımları, bisiklet yolları ve çevre düzenlemeleri ile Akyazı’ya yakışır yeni bir cadde kazandıracak olan bu proje aynı zamanda tek cadde üzerine sıkışmış olan ilçe trafiğimizi de rahatlatacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a ilçemiz için son derece kıymetli olan bu projeye vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.