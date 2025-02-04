İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM Meteoroloji Birimi, son meteorolojik uyarı ile İstanbul ve çevresini etkisi altına alacak şiddetli hava koşulları hakkında önemli bilgiler paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - AKOM'un son meteorolojik verilerine göre halihazırda 6-7°C civarında seyreden hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4°C’nin altına düşmesi beklenirken, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin ediliyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR VE BUZLANMAYA DİKKAT!

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

İstanbulluların şiddetli hava koşullarına karşı tedbirli olması, özellikle açık alanlarda rüzgara karşı dikkatli hareket etmesi önerildi.

Öte yandan AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet dereceleri şöyle sıralandı: